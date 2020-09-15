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15.09.2020 12:17
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Гигантские волны и ветер 24 метра в секунду: как новейший атомный ледокол пережил бурю в Финском заливе

Фото: скрин видео PORA Arctic

Головной универсальный атомный ледокол «Арктика» проекта 22220 во время ходовых испытаний в Финском заливе встретился с бурей.

На видео, которое было опубликовано 15 сентября, один из членов сдаточной команды заснял, как ледокол накрывают гигантские волны, а ветер разгоняется до 24 метров в секунду. Но «Арктика» успешно выдержала испытание стихией.

PORA Arctic

В Финском заливе сдаточная команда Балтийского завода совместно с представителями контрагентских организаций проверяет работу механизмов и оборудования ледокола. Они тестируют скоростные и маневренные характеристики ледокола, функционирование общесудовых систем и систем автоматики. Кроме того, важным этапом ходовых испытаний станет проверка систем навигации и связи, а также работа вертолетного комплекса.

Напомним, что ранее «Арктика», крупнейший в мире атомный ледокол, построенный на Балтийском заводе в Петербурге, получил повреждения при швартовных испытаниях. Двигатель вышел из строя из-за короткого замыкания.

Фото: скрин видео PORA Arctic

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Комментарии (7)

prosto_5e4ce2877d5fb
Вы слышите стук?
Это фонтанные вирусологи ("пандемия") и токсикологи ("Новичок") переобуваются в матёрых морских волков.
RemyMartin
Сколько славных мореходов оказывается скрывает илистое дно Фонтанки. )
kurilopitek
по дискавери идёт передача о краболовах в Беринговом море, там люди иногда работают при ветре 30 м/сек и волнах по 10-11 метров, а здесь волна 4-5 метров не более
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