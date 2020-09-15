Гигантские волны и ветер 24 метра в секунду: как новейший атомный ледокол пережил бурю в Финском заливе
Головной универсальный атомный ледокол «Арктика» проекта 22220 во время ходовых испытаний в Финском заливе встретился с бурей.
На видео, которое было опубликовано 15 сентября, один из членов сдаточной команды заснял, как ледокол накрывают гигантские волны, а ветер разгоняется до 24 метров в секунду. Но «Арктика» успешно выдержала испытание стихией.
В Финском заливе сдаточная команда Балтийского завода совместно с представителями контрагентских организаций проверяет работу механизмов и оборудования ледокола. Они тестируют скоростные и маневренные характеристики ледокола, функционирование общесудовых систем и систем автоматики. Кроме того, важным этапом ходовых испытаний станет проверка систем навигации и связи, а также работа вертолетного комплекса.
Напомним, что ранее «Арктика», крупнейший в мире атомный ледокол, построенный на Балтийском заводе в Петербурге, получил повреждения при швартовных испытаниях. Двигатель вышел из строя из-за короткого замыкания.