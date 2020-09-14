FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +15
75.47р89.14р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
14.09.2020 22:07
0
Печать

«Зажигайте, сестры!» Протесты в Белоруссии поддержала вокалистка Evanescence

Вокалистка американской рок-группы Evanescence поддержала протестующих в Белоруссии. Об этом она сообщила в своем Twitter 14 сентября.

«То, что сейчас происходит в Белоруссии, невероятно вдохновляет. Зажигайте, сёстры!» - написала Ли. И добавила ссылку на статью, в которой рассказывается об исключительной роли женщин в белорусском протесте.

Со дня президентских выборов 9 августа Белоруссию захватили массовые протесты. Белорусы сначала были недовольны официальными результатами, согласно которым у Лукашенко больше 80 процентов голосов, затем пылу добавили жестокие задержания и избиения в изоляторах. Несколько человек за время протестов по всей стране погибли. Оппозиция создала Координационный совет, официальный Минск ответил уголовным делом о захвате власти.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний