«Зажигайте, сестры!» Протесты в Белоруссии поддержала вокалистка Evanescence
Вокалистка американской рок-группы Evanescence поддержала протестующих в Белоруссии. Об этом она сообщила в своем Twitter 14 сентября.
«То, что сейчас происходит в Белоруссии, невероятно вдохновляет. Зажигайте, сёстры!» - написала Ли. И добавила ссылку на статью, в которой рассказывается об исключительной роли женщин в белорусском протесте.
It’s incredibly inspiring what’s happening in Belarus right now. 🙌 ROCK ON, SISTERS! #Belarusprotests https://t.co/4D4bX0KbQu— Amy Lee (@AmyLeeEV) September 14, 2020
Со дня президентских выборов 9 августа Белоруссию захватили массовые протесты. Белорусы сначала были недовольны официальными результатами, согласно которым у Лукашенко больше 80 процентов голосов, затем пылу добавили жестокие задержания и избиения в изоляторах. Несколько человек за время протестов по всей стране погибли. Оппозиция создала Координационный совет, официальный Минск ответил уголовным делом о захвате власти.