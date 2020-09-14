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14.09.2020 19:58
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Регулятор Дании высказал позицию по «Северному потоку — 2»

В Датском энергетическом агентстве (DEA) заявили, что не могут отозвать разрешение на прокладку газопровода «Северный поток — 2» на фоне ситуации с Алексеем Навальным, поскольку в зону ответственности компании входит контроль за соблюдением требований экологичности и безопасности. Об этом 14 сентября сообщает РИА Новости.

Как подчеркнул представитель регулятора Мортен Кристенсен, комментируя агентству стремление главы кабмина Дании Метте Фредриксен инициировать новое рассмотрение вопроса о газопроводе, DEA лишь обеспечивает соблюдение условий, на которых Дания предоставила разрешение на прокладку в июле 2019 года.

На данный момент проект почти завершён.

Дискуссия вокруг «Северного потока — 2» вспыхнула с новой силой после заявления немецкой клиники Шарите об отравлении оппозиционера Алексея Навального. Когда эксперты подтвердили интоксикацию веществом из группы «Новичок», в Германии предложили заблокировать проект газопровода.

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Комментарии (1)

Brit
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