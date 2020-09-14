Регулятор Дании высказал позицию по «Северному потоку — 2»

В Датском энергетическом агентстве (DEA) заявили, что не могут отозвать разрешение на прокладку газопровода «Северный поток — 2» на фоне ситуации с Алексеем Навальным, поскольку в зону ответственности компании входит контроль за соблюдением требований экологичности и безопасности. Об этом 14 сентября сообщает РИА Новости.

Как подчеркнул представитель регулятора Мортен Кристенсен, комментируя агентству стремление главы кабмина Дании Метте Фредриксен инициировать новое рассмотрение вопроса о газопроводе, DEA лишь обеспечивает соблюдение условий, на которых Дания предоставила разрешение на прокладку в июле 2019 года.