Проезд по Синопской набережной до середины октября ограничит ремонт теплосети
Реконструкция теплосети на месяц изменит схему движения транспорта в центре Петербурга. Для водителей ограничат участок Синопской набережной.
Как сообщает 14 сентября пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, с 15 сентября по 15 октября будет ограничено движение транспорта на участке Синопской набережной от улицы Моисеенко до проспекта Бакунина. Работы ведет АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».