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14.09.2020 18:39
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Проезд по Синопской набережной до середины октября ограничит ремонт теплосети

Реконструкция теплосети на месяц изменит схему движения транспорта в центре Петербурга. Для водителей ограничат участок Синопской набережной.

Как сообщает 14 сентября пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, с 15 сентября по 15 октября будет ограничено движение транспорта на участке Синопской набережной от улицы Моисеенко до проспекта Бакунина. Работы ведет АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга

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