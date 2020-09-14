Две петербургские фирмы заплатят по полмиллиона за картель на рынке ремонта дворов. В Ломоносове одна из них заработала десять

В декабре 2019 года после обращения прокуратуры Василеостровского района антимонопольный орган обнаружил картельный сговор между ООО «Капж-Строй» и ООО «ВКР» на трех аукционах. Речь идет о контрактах на текущий ремонт придомовых и дворовых территорий, проездов и пешеходных дорожек, заключенных в 2016 и 2018 годах. Их общая стоимость превышает 11,7 млн рублей, заказчиком самого крупного — на 10,2 млн — выступала администрация МО город Ломоносов.

Санкт-Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы назначило ООО «Капж-Строй» и ООО «ВКР» административные штрафы на общую сумму более миллиона рублей за организацию картеля на рынке благоустройства. Об этом УФАС сообщает 14 сентября.

В ходе анализа УФАС выяснило, что компании использовали на торгах одни и те же IP-адреса, аукционную документацию для обеих компаний готовило одно и то же должностное лицо. Кроме того, начальная максимальная цена контрактов в ходе аукционов снижалась не более, чем на 1%, при том, что на торгах с участием иных компаний этот показатель достигал 36%.



Так, контракт, который «Капж-Строй» заключил с администрацией Ломоносова, ушел компании за 10,09 млн рублей. Второй и единственный участник конкурса — ООО «ВКР» — предлагал за те же работы 10,14 млн. Речь шла о ремонте придомовых и дворовых территорий муниципалитета.



В феврале ООО «ВКР» обжаловало решение УФАС в арбитражном суде Петербурга и Ленобласти, но в августе его признали обоснованным. В решении суда, в частности, говорится, что компании в ходе участия в аукционах указывали единые адрес электронной почты и контактный номер телефона.



В сентябре УФАС назначило ООО «Капж-Строй» штраф в размере 455 тысяч рублей, а ООО «ВКР» — 587 тысяч. Антимонопольщики отмечают, что сумма определялась, исходя из размера выручки компаний. По данным СПАРК, выручка ООО «Капж-Строй» в 2019 году составила 94 млн рублей, оборот ООО «ВКР» — 43 млн.

