Две петербургские фирмы заплатят по полмиллиона за картель на рынке ремонта дворов. В Ломоносове одна из них заработала десять
Санкт-Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы назначило ООО «Капж-Строй» и ООО «ВКР» административные штрафы на общую сумму более миллиона рублей за организацию картеля на рынке благоустройства. Об этом УФАС сообщает 14 сентября.
В декабре 2019 года после обращения прокуратуры Василеостровского района антимонопольный орган обнаружил картельный сговор между ООО «Капж-Строй» и ООО «ВКР» на трех аукционах. Речь идет о контрактах на текущий ремонт придомовых и дворовых территорий, проездов и пешеходных дорожек, заключенных в 2016 и 2018 годах. Их общая стоимость превышает 11,7 млн рублей, заказчиком самого крупного — на 10,2 млн — выступала администрация МО город Ломоносов.
В ходе анализа УФАС выяснило, что компании использовали на торгах одни и те же IP-адреса, аукционную документацию для обеих компаний готовило одно и то же должностное лицо. Кроме того, начальная максимальная цена контрактов в ходе аукционов снижалась не более, чем на 1%, при том, что на торгах с участием иных компаний этот показатель достигал 36%.
Так, контракт, который «Капж-Строй» заключил с администрацией Ломоносова, ушел компании за 10,09 млн рублей. Второй и единственный участник конкурса — ООО «ВКР» — предлагал за те же работы 10,14 млн. Речь шла о ремонте придомовых и дворовых территорий муниципалитета.
В феврале ООО «ВКР» обжаловало решение УФАС в арбитражном суде Петербурга и Ленобласти, но в августе его признали обоснованным. В решении суда, в частности, говорится, что компании в ходе участия в аукционах указывали единые адрес электронной почты и контактный номер телефона.
В сентябре УФАС назначило ООО «Капж-Строй» штраф в размере 455 тысяч рублей, а ООО «ВКР» — 587 тысяч. Антимонопольщики отмечают, что сумма определялась, исходя из размера выручки компаний. По данным СПАРК, выручка ООО «Капж-Строй» в 2019 году составила 94 млн рублей, оборот ООО «ВКР» — 43 млн.
Владельцем ООО «Капж-Строй» является Артавазд Карапетян, ООО «ВКР» принадлежит Людмиле Крупник. Обе компании специализируются на благоустройстве. Судя по сайту госзакупок, «Капж-Строй» в последний раз выигрывал контракты в 2018 году. ООО «ВКР» в 2020-м заключило договор на уход за дворовыми и внутриквартальными территориями в Ломоносове и Петергофе на общую сумму 23,4 млн рублей.