На судебном заседании по делу историка Олега Соколова дал показания футболист ФК «Краснодар» и брат убитой аспирантки Сергей Ещенко. Он был знаком с обвиняемым и помнит, как она жаловалась на возможные измены.

Очередное заседание по делу Соколова 14 сентября началось с ходатайства стороны потерпевших — родители убитой девушки просили снять с них соответствующий статус и передать его сыну, с июля вратарю футбольного клуба «Краснодар» Сергею Ещенко. Стороны согласились, и показания 19-летний брат убитой давал уже как потерпевший.



По его словам, он около трех лет знает о том, что Анастасия состояла в отношениях со своим бывшим преподавателем, в курсе были и родители девушки. В один из приездов в Петербург аспирантка познакомила брата с возлюбленным. Ещенко отметил, что о Соколове ранее его сестра отзывалась как об интересном и харизматичном человеке, с которым девушка чувствовала себя спокойно и с которым ей нравилось находиться. В последние месяцы перед смертью зазвучали и опасения — сестра рассказывала об общении Соколова с бывшей женой и думала, что он может ей изменять. Аспирантка делилась с братом и тем, что иногда проводит время с детьми историка и пытается с ними подружиться.

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Рассказал Ещенко и о единственной своей встрече с Соколовым: он приехал в Петербург, забрал сестру из общежития, после чего они погуляли по городу и уже вместе с историком пошли к нему в квартиру на набережной Мойки. По его словам, когда перед посиделками они зашли в магазин, Соколов шел немного впереди и чуть ли не повелительно говорил, что кидать в корзину. «Относился к ней как к помощнику, а не как к любимой женщине», — отметил брат убитой.



Последний разговор с сестрой состоялся в ночь убийства, 8 ноября. После ссоры с Соколовым девушка выбежала на улицу и позвонила брату. По его словам, она рассказала, что они поругались из-за дня рождения, на который Ещенко позвал приятель, в итоге он ее побил, она ударилась головой об пол. Он спросил сестру, в первый ли раз историк ее бил, на что девушка ответила отрицательно, однако о подробностях предыдущих подобных сцен брат с сестрой не разговаривали. Он дозвонился до девушки примерно через 40 минут после первого разговора, в котором голос сестры показался ему испуганным и очень напряженным — у нее была истерика. Во время второго звонка она была уже абсолютно спокойна, сказала, что они помирились и девушка остается ночевать у Соколова. Договорились созвониться утром.

Ещенко также рассказал, что его сестру содержали родители и дедушка с бабушкой, на поездки также давали деньги родные. О подарках от Соколова он ничего не знает. Потерпевший отметил, что у него нет никаких материальных требований к Соколову, а на вопрос суда о том, какого он просит для обвиняемого наказания, ответил, что хотел бы для Соколова приговора по справедливости.

