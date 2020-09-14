«Он просто забрал эту жизнь, распорядился ею сам». Брат Ещенко стал потерпевшим по делу Соколова и просит наказать его по справедливости
На судебном заседании по делу историка Олега Соколова дал показания футболист ФК «Краснодар» и брат убитой аспирантки Сергей Ещенко. Он был знаком с обвиняемым и помнит, как она жаловалась на возможные измены.
Очередное заседание по делу Соколова 14 сентября началось с ходатайства стороны потерпевших — родители убитой девушки просили снять с них соответствующий статус и передать его сыну, с июля вратарю футбольного клуба «Краснодар» Сергею Ещенко. Стороны согласились, и показания 19-летний брат убитой давал уже как потерпевший.
По его словам, он около трех лет знает о том, что Анастасия состояла в отношениях со своим бывшим преподавателем, в курсе были и родители девушки. В один из приездов в Петербург аспирантка познакомила брата с возлюбленным. Ещенко отметил, что о Соколове ранее его сестра отзывалась как об интересном и харизматичном человеке, с которым девушка чувствовала себя спокойно и с которым ей нравилось находиться. В последние месяцы перед смертью зазвучали и опасения — сестра рассказывала об общении Соколова с бывшей женой и думала, что он может ей изменять. Аспирантка делилась с братом и тем, что иногда проводит время с детьми историка и пытается с ними подружиться.
Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Рассказал Ещенко и о единственной своей встрече с Соколовым: он приехал в Петербург, забрал сестру из общежития, после чего они погуляли по городу и уже вместе с историком пошли к нему в квартиру на набережной Мойки. По его словам, когда перед посиделками они зашли в магазин, Соколов шел немного впереди и чуть ли не повелительно говорил, что кидать в корзину. «Относился к ней как к помощнику, а не как к любимой женщине», — отметил брат убитой.
Последний разговор с сестрой состоялся в ночь убийства, 8 ноября. После ссоры с Соколовым девушка выбежала на улицу и позвонила брату. По его словам, она рассказала, что они поругались из-за дня рождения, на который Ещенко позвал приятель, в итоге он ее побил, она ударилась головой об пол. Он спросил сестру, в первый ли раз историк ее бил, на что девушка ответила отрицательно, однако о подробностях предыдущих подобных сцен брат с сестрой не разговаривали. Он дозвонился до девушки примерно через 40 минут после первого разговора, в котором голос сестры показался ему испуганным и очень напряженным — у нее была истерика. Во время второго звонка она была уже абсолютно спокойна, сказала, что они помирились и девушка остается ночевать у Соколова. Договорились созвониться утром.
Ещенко также рассказал, что его сестру содержали родители и дедушка с бабушкой, на поездки также давали деньги родные. О подарках от Соколова он ничего не знает. Потерпевший отметил, что у него нет никаких материальных требований к Соколову, а на вопрос суда о том, какого он просит для обвиняемого наказания, ответил, что хотел бы для Соколова приговора по справедливости.
«Он забрал жизнь человека, который положил всю свою жизнь на достижение поставленных рубежей. Он просто забрал эту жизнь, распорядился ею сам. Он испортил жизнь мою, моих родителей и бабушки с дедушкой, которые больше никогда не увидят этого человека, который был им дорог. И я считаю, что будет справедливым, если и этот человек тоже будет не в состоянии увидеть тех людей, которые были ему дороги», — заключил молодой человек и отметил, что это «малая часть того, что могло бы быть справедливым».
Олег Соколов, экс-доцент СПбГУ и историк, обвиняется в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко 8 ноября 2019 года. По версии следствия, он четырежды стрелял ей в голову и пытался задушить, а после смерти расчленил тело и по частям выбросил его в Мойку. Экспертиза признала его вменяемым. Из оглашенной в суде переписки Соколова с Ещенко известно, что конфликты между ними возникали в том числе из-за его детей.