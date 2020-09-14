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14.09.2020 14:59
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Дубль 2. Театр Ленсовета приглашает на «Утиную охоту»

Не состоявшаяся весной из-за известных событий премьера спектакля «Утиная охота» по одноимённой пьесе Александра Вампилова состоится 21, 22 и 24 сентября. (16+)

В прошлом сезоне актер Роман Кочержевский дебютировал на родной сцене в качестве режиссера инсценировкой «Мертвых душ». В этот раз Кочержевский взялся за хрестоматийную советскую классику — лучшую пьесу драматурга Александра Вампилова «Утиная охота» (1967) и одно из главных достижений позднесоветской драматургии.

Фото: Юлия Смелкина, фото предоставлено театром

Вся история укладывается в один день. Местом действия служит квартира главного героя — Виктора Зилова. А основное содержание составляют флэшбэки и флэшфорвардсы. Состояние эпохи застоя артикулируется ясно: инженер Зилов переживает тяжелый экзистенциальный кризис в окружении женщин, которыми тяготится, неприятных коллег и алкоголя. И пытается свести счеты с жизнью.

Сам режиссер так определяет суть вампиловского текста: «Однажды ты кожей начинаешь чувствовать, как уходит время, мечешься, хватаешься за воздух, в судорогах пытаешься найти ответы на известные и мучительные вопросы. Тебя охватывает страх, паника. Попадая в эту воронку, ты понимаешь, что опоздал: всё уже сделали старшие, а молодые гонят тебя, их дыхание в спину горячо и убийственно. И тогда воздух начинает сгущаться, дышать становится невозможно, ты начинаешь бежать, не понимая — убегаешь от чего-то или что-то преследуешь…»

Начало всех спектаклей в 19.00.

Наталия Эфендиева

Фото: Юлия Смелкина, фото предоставлено театром

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