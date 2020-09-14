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14.09.2020 09:28
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После обработки 98,79% протоколов на выборах губернатора Ленобласти побеждает Дрозденко

По итогам подсчёта 98,79% голосов избирателей, участвовавших в выборах в Ленинградской области, лидирует бывший губернатор региона Александр Дрозденко. У него 83,64% голосов. Об этом 14 сентября сообщает 47news.

На втором месте депутат Андрей Лебедев — 7,32% голосов. Третье и четвёртое заняли Александр Перминов с 4,56% и Александр Габитов с 3,05% голосов.

Больше всего голосов у Дрозденко в Приозерском районе (92,69%), а меньше всего в Сосновом Бору (75,57%). Во Всеволожском районе высока популярность Андрея Лебедева — за него проголосовали 9,86% граждан, участвовавших в выборах.

Фото: Михаил Огнев / 47news

Напомним, в Ленобласти зафиксирована очень высокая явка, хотя наплыва голосующих на участках журналисты не заметили.

Фото: Михаил Огнев / 47news

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Комментарии (4)

260741301
Так долго-ли оба голоса (судя по фото в урне) обработать?
aaignat
Аж своего шефа-нуля обошёл
AEG
"После обработки 98,79% протоколов на выборах губернатора Ленобласти побеждает Дрозденко"

Видимо, славно в комиссиях ОБРАБОТАЛИ протоколы, что результат аж 83 процента.
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