"После обработки 98,79% протоколов на выборах губернатора Ленобласти побеждает Дрозденко"

По итогам подсчёта 98,79% голосов избирателей, участвовавших в выборах в Ленинградской области, лидирует бывший губернатор региона Александр Дрозденко. У него 83,64% голосов. Об этом 14 сентября сообщает 47news.

На втором месте депутат Андрей Лебедев — 7,32% голосов. Третье и четвёртое заняли Александр Перминов с 4,56% и Александр Габитов с 3,05% голосов.

Больше всего голосов у Дрозденко в Приозерском районе (92,69%), а меньше всего в Сосновом Бору (75,57%). Во Всеволожском районе высока популярность Андрея Лебедева — за него проголосовали 9,86% граждан, участвовавших в выборах.