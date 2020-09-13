Хет-трик Аалтонена помог СКА обыграть «Нефтехимик»

Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтихимика» из Нижнекамска в воскресенье, 13 сентября, в Санкт-Петербурге. Армейцы с Невы выиграли со счетом 5:2.

У СКА отличились Антон Бурдасов (7 минута), Миро Аалтонен (37 - в большинстве, 39 - в большинстве, 50) и Владимир Ткачев (49). За «Нефтехимик» забили Александр Осипов (29 - в большинстве) и Павел Порядин (36).

Для СКА это четвертая победа в пяти матчах, благодаря чему петербуржцы поднялись на первое место в турнирной таблице западной конференции КХЛ. Следующий мачт армейцы проведут 15 сентября в Балашихе против «Авангарда» - лидера восточной конференции.