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13.09.2020 20:20
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Хет-трик Аалтонена помог СКА обыграть «Нефтехимик»

Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтихимика» из Нижнекамска в воскресенье, 13 сентября, в Санкт-Петербурге. Армейцы с Невы выиграли со счетом 5:2.

У СКА отличились Антон Бурдасов (7 минута), Миро Аалтонен (37 - в большинстве, 39 - в большинстве, 50) и Владимир Ткачев (49). За «Нефтехимик» забили Александр Осипов (29 - в большинстве) и Павел Порядин (36).

Для СКА это четвертая победа в пяти матчах, благодаря чему петербуржцы поднялись на первое место в турнирной таблице западной конференции КХЛ. Следующий мачт армейцы проведут 15 сентября в Балашихе против «Авангарда» - лидера восточной конференции.

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