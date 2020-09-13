Кокорин впервые попал в заявку «Спартака» на матч. Он может сыграть против ЦСКА
Футбольный клуб «Спартак» опубликовал состав на матч 7 тура РПЛ против ЦСКА. В число запасных игроков красно-белой команды впервые в сезоне попал Александр Кокорин.
29-летний нападающий может впервые сыграть за «Спартак» после подписания контракта в начале августа. Из-за травмы он пропустил шесть матчей.
Александр Кокорин — бывший форвард «Зенита». После выхода из колонии, где он отбывал наказание по делу об избиении, он вернулся в «Зенит» и подписал новый контракт. Однако в феврале был арендован «Сочи», отыграл в его составе десять матчей в РПЛ, забил семь мячей и сделал две голевые передачи.
Ранее Кокорин говорил, что никогда не перейдёт в «Спартак» из-за того, что в детстве его не взяли в спартаковскую школу. Это не помешало ему подписать с красно-белыми контракт на 10 млн евро (по неофициальным данным) сроком на три года.