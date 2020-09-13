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13.09.2020 19:10
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Кокорин впервые попал в заявку «Спартака» на матч. Он может сыграть против ЦСКА

Футбольный клуб «Спартак» опубликовал состав на матч 7 тура РПЛ против ЦСКА. В число запасных игроков красно-белой команды впервые в сезоне попал Александр Кокорин.

29-летний нападающий может впервые сыграть за «Спартак» после подписания контракта в начале августа. Из-за травмы он пропустил шесть матчей.

Александр Кокорин — бывший форвард «Зенита». После выхода из колонии, где он отбывал наказание по делу об избиении, он вернулся в «Зенит» и подписал новый контракт. Однако в феврале был арендован «Сочи», отыграл в его составе десять матчей в РПЛ, забил семь мячей и сделал две голевые передачи.

Ранее Кокорин говорил, что никогда не перейдёт в «Спартак» из-за того, что в детстве его не взяли в спартаковскую школу. Это не помешало ему подписать с красно-белыми контракт на 10 млн евро (по неофициальным данным) сроком на три года.

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Комментарии (3)

sektor7
Играл в Сочи, шёл бы на первом месте.
Ничего путного сегодня не показал. Обвыкается после травмы
peskar
ой, все теперь! держитесь :)
Wuhan Proletarian
На армейцев я, друзья,
На армейцев я, друзья
Выйду без испуга.
Ведь со стулом буду я,
Ведь со стулом буду я,
А они без стула!
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