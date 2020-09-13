Кокорин впервые попал в заявку «Спартака» на матч. Он может сыграть против ЦСКА

Футбольный клуб «Спартак» опубликовал состав на матч 7 тура РПЛ против ЦСКА. В число запасных игроков красно-белой команды впервые в сезоне попал Александр Кокорин.

29-летний нападающий может впервые сыграть за «Спартак» после подписания контракта в начале августа. Из-за травмы он пропустил шесть матчей.

Александр Кокорин — бывший форвард «Зенита». После выхода из колонии, где он отбывал наказание по делу об избиении, он вернулся в «Зенит» и подписал новый контракт. Однако в феврале был арендован «Сочи», отыграл в его составе десять матчей в РПЛ, забил семь мячей и сделал две голевые передачи.