Петербургскую активистку затравили в соцсетях за просьбу назвать русское кино российским на «Кинопоиске»
Петербургскую активистку Гузель Леман травят и желают ей страшного в социальных сетях из-за того, что она предложила «Кинопоиску» переименовать раздел «русское» кино в «российское». Как 12 сентября рассказала «Фонтанке» Леман, около недели она переписывалась с сотрудниками портала, два дня назад получила ответ, что её запрос направили профильным специалистам, а в субботу утром начала получать сообщения с угрозами.
«Несколько недель назад я заболела и начала искать, что бы посмотреть: раньше не обращала внимания, а тут увидела, что есть раздел кино "русское" и "советское". "Российского" нет. Я обратилась в "Кинопоиск", и мы начали это обсуждать: я объясняла, что есть понимание принадлежности к стране и к национальности, что такие вещи нужно разделять. Говорили с ними о паронимах, о том, что такое критерий "русский", я консультировалась с филологами», – поделилась Гузель с «Фонтанкой». Она добавила, что в качестве примера приводила фильм, который есть на портале и снимался в Якутии, на студии «Сахафильм». «Вся команда там разных национальностей, – он не может быть русским», – объяснила Гузель.
По словам девушки, буквально за несколько часов утром 12 сентября, пока она «не понимала, что происходит», ей в социальных сетях пришло больше 400 сообщений, в которых неизвестные угрожали, обзывали, «говорили куда и как ехать».
«Мои подписчики выяснили, что переписку слили в паблики националистов», – сообщила Гузель. До этого петербурженка рассказывала о процессе переговоров с «Кинопоиском» и, по просьбе читателей, публиковала скриншоты в своём Telegram-канале.
Сейчас активистка закрыла сообщения и страницы в социальных сетях, тем не менее оскорбления всё-таки успели появиться в комментариях в её блоге в Instagram. Посты о ней публикуют в Telegram-канале «Караульный» больше, чем со 100 тысячами подписчиков, а также в пабликах и чатах, которые называют себя националистическими и генерируют контент для десятков тысяч последователей.
Как сообщила Гузель Леман, «Кинопоиск» пока что не отреагировал на ситуацию. Весной 2020 года активистка получила премию Pussy Riot за Instagram-проект «СкажиСестре» против домашнего насилия, а в прошлом году баллотировалась на муниципальных выборах в МО «Малая Охта» от партии «Яблоко».