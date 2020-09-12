Петербургскую активистку затравили в соцсетях за просьбу назвать русское кино российским на «Кинопоиске»

Петербургскую активистку Гузель Леман травят и желают ей страшного в социальных сетях из-за того, что она предложила «Кинопоиску» переименовать раздел «русское» кино в «российское». Как 12 сентября рассказала «Фонтанке» Леман, около недели она переписывалась с сотрудниками портала, два дня назад получила ответ, что её запрос направили профильным специалистам, а в субботу утром начала получать сообщения с угрозами.

«Несколько недель назад я заболела и начала искать, что бы посмотреть: раньше не обращала внимания, а тут увидела, что есть раздел кино "русское" и "советское". "Российского" нет. Я обратилась в "Кинопоиск", и мы начали это обсуждать: я объясняла, что есть понимание принадлежности к стране и к национальности, что такие вещи нужно разделять. Говорили с ними о паронимах, о том, что такое критерий "русский", я консультировалась с филологами», – поделилась Гузель с «Фонтанкой». Она добавила, что в качестве примера приводила фильм, который есть на портале и снимался в Якутии, на студии «Сахафильм». «Вся команда там разных национальностей, – он не может быть русским», – объяснила Гузель.