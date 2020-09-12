«Лучше привиться». РПЦ включилась в рекламу российской вакцины от COVID-19

Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион разрекламировал российскую вакцину от коронавируса в эфире федерального телеканала.

«Если ко мне кто-то обращается с вопросом о том, стоит ли привиться или ждать, я говорю, что лучше привиться. И чем раньше, тем лучше, потому что риск того, что вакцина окажет какое-то побочное действие, минимален», заявил Иларион в программе «Церковь и мир» 12 сентября.

Официально в России вакцинация от COVID-19 не началась. Идет 3-я фаза клинических исследований препарата научного центра Гамалеи. Они завершатся к маю 2021 года.