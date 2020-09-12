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12.09.2020 14:48
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Россия пообещала Западу новые санкции из-за отравления Навального

Зеркальный ответ пообещал министр иностранных дел России Сергей Лавров западным странам в случае введения новых санкций из-за отравления политика Алексея Навального.

«Посмотрим, какие будут новые санкции. Конечно же, отреагируем. Без реакции это оставлять нельзя», - заявил Лавров в эфире телеканала «Россия 1».

О праве Евросоюза ввести санкции в отношении России заявил глава евродипломатии Жозеп Борелль. США тоже пообещали меры в отношении лиц, причастных к отравлению Навального.

Запад призывает Россию к сотрудничеству с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) и международному расследованию покушения на Навального. Кремль не видит оснований возбуждать уголовное дело.

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Комментарии (19)

BobCat2
Раньше такие заявления были уделом Захаровой. А теперь уровень повысился - сам министр говорит.
260642921
Санкции - это доллар по 100 рубликов? Ух, как жестоко отомстит г-н Лавров Западу из карманов россиян.
BSB888
Ещё немного Жирика в тему: «Почему нас Запад не любит? Мы перед Западом выставляем низшие слои наши – рабочих и крестьян. Не сами они, может быть, их дети, внуки. Но на Западе-то профессора Преображенские, а мы даем Шариковых. Уже не сами Шариковы, а дети, внуки Шариковых. То есть там, на Западе, видят, что против них встала элита, выросшая из низов. Я сам, может быть, наполовину из низов по линии мамы, но по линии отца – мелкие бизнес, может быть, средний.
Или второй вариант. Они (Запад) – город, а мы (Восток) – деревня. Город не принимает деревню, он выше по уровню развития, по манерам, по этике, по всем позициям. Мы прём – выходцы из низших слоев и деревня. Поэтому Западу с нами договориться тяжело.»
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