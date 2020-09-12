Россия пообещала Западу новые санкции из-за отравления Навального

Зеркальный ответ пообещал министр иностранных дел России Сергей Лавров западным странам в случае введения новых санкций из-за отравления политика Алексея Навального.

«Посмотрим, какие будут новые санкции. Конечно же, отреагируем. Без реакции это оставлять нельзя», - заявил Лавров в эфире телеканала «Россия 1».

О праве Евросоюза ввести санкции в отношении России заявил глава евродипломатии Жозеп Борелль. США тоже пообещали меры в отношении лиц, причастных к отравлению Навального.

Запад призывает Россию к сотрудничеству с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) и международному расследованию покушения на Навального. Кремль не видит оснований возбуждать уголовное дело.