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11.09.2020 22:02
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Дизайнера Артемия Лебедева проверяет ФСБ из-за роликов про «Родину-мать»

Следственное управление ФСБ проверяет высказвания дизайнера и блогера Артемия Лебедева о черкесах и памятнике «Родина-мать зовет». Об этом 11 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Владимира Слащева.

Он уточнил, что с заявлением о возбуждении уголовного дела обратился его доверитель — председатель совета старейшин черкесской культурной диаспоры в Москве Юрий Агирбов. Претензии у него вызвали ролики Лебедева, опубликованные на Youtube 15 июля и 19 августа 2020 года. В одном дизайнер якобы нелицеприятно высказался о черкесах, во втором — о монументе «Родина-мать зовет».

«Мы попросили возбудить уголовное дело по трем статьям 280 (экстремизм), 282 (унижение по национальному признаку) и 354.1 (осквернение символов воинской славы). Заявление отправлено по почте, оно поступило в Управления ФСБ по городу Москве и Московской области в начале сентября», - рассказал адвокат.

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Комментарии (1)

Юра Алекс
Мутный этот тип Артемий, жадный, гнусный и продажный...
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