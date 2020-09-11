Дизайнера Артемия Лебедева проверяет ФСБ из-за роликов про «Родину-мать»

Следственное управление ФСБ проверяет высказвания дизайнера и блогера Артемия Лебедева о черкесах и памятнике «Родина-мать зовет». Об этом 11 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Владимира Слащева.



Он уточнил, что с заявлением о возбуждении уголовного дела обратился его доверитель — председатель совета старейшин черкесской культурной диаспоры в Москве Юрий Агирбов. Претензии у него вызвали ролики Лебедева, опубликованные на Youtube 15 июля и 19 августа 2020 года. В одном дизайнер якобы нелицеприятно высказался о черкесах, во втором — о монументе «Родина-мать зовет».

