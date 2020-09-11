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11.09.2020 15:44
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Уволился главный судмедэксперт России. Центр, где он работал, исследовал отравление Навального

Директор Центра судмедэкспертизы Министерства здравоохранения Андрей Ковалев уволился по собственному желанию из-за нарушения трудовой дисциплины, пишет 11 сентября РБК. Заявление об увольнении он подал 7-го числа.

«Я уволился по собственному желанию, с 8 сентября не работаю директором центра. Не знаю, занимаю ли я еще должность внештатного специалиста, — я приказов не получаю. На имя министра (здравоохранения Михаила Мурашко. — Прим. ред.) я писал объяснительную, что якобы я нарушал трудовую дисциплину», — сообщил РБК Ковалев.

По информации источников издания, Центр судмедэкспертизы Минздрава причастен к исследованию отравления Алексея Навального, но увольнение Ковалева с этим не связано.

Андрей Ковалев занимал должность директора Центра судмедэкспертизы Минздрава с 2012 года. До этого он был старшим судмедэкспертом 111-го Главного центра судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Минобороны. Сейчас он заведует кафедрой судебной медицины в Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (РМАНПО) при Минздраве.

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Комментарии (8)

263021191
Навальный проснулся, всё теперь по другому.
Не доглядел наверное. Сказал, что анализы чистые, новичок выветрился и можно в Германию выпускать. А тут вон оно как.
22ilves
Главное - чтобы из окна не шагнул. А то государевы люди, когда государство в очередной раз оказывается в том самом месте, часто дверь с окном путают. Добровольно или не очень...кто ж их поймет?
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