Уволился главный судмедэксперт России. Центр, где он работал, исследовал отравление Навального

«Я уволился по собственному желанию, с 8 сентября не работаю директором центра. Не знаю, занимаю ли я еще должность внештатного специалиста, — я приказов не получаю. На имя министра (здравоохранения Михаила Мурашко. — Прим. ред.) я писал объяснительную, что якобы я нарушал трудовую дисциплину», — сообщил РБК Ковалев.

Директор Центра судмедэкспертизы Министерства здравоохранения Андрей Ковалев уволился по собственному желанию из-за нарушения трудовой дисциплины, пишет 11 сентября РБК. Заявление об увольнении он подал 7-го числа.

По информации источников издания, Центр судмедэкспертизы Минздрава причастен к исследованию отравления Алексея Навального, но увольнение Ковалева с этим не связано.

Андрей Ковалев занимал должность директора Центра судмедэкспертизы Минздрава с 2012 года. До этого он был старшим судмедэкспертом 111-го Главного центра судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Минобороны. Сейчас он заведует кафедрой судебной медицины в Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (РМАНПО) при Минздраве.