Пятничный шопинг в «Мега Парнасе» прервала эвакуация. Желающие покинуть торговый центр на машине встали в пробку
Внезапная эвакуация прервала пятничный шопинг посетителей «Мега Парнаса» под Петербургом. Не желающие мириться с тем, что придется уехать без покупок, отправились ждать открытия на улице. Те, кто решил спешно покинуть торговый центр на машине, встали в пробку.
Около двух дня 11 сентября в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» появилась запись об эвакуации посетителей и персонала «Мега Парнаса», подкрепленная фотографией покидающих торговый центр людей.
Автор снимка Виктор рассказал «Фонтанке», что о необходимости выйти из здания администрация сообщила по громкоговорителю примерно в 13:30. «Всем посетителям покинуть здание торгового центра и отойти от него. Соблюдать требования по профилактике распространения коронавирусной инфекции и дистанцию 1,5 метра», — пересказал он информацию, передающуюся по динамикам. Виктор также добавил, что на выезде с парковки образовалась автомобильная пробка.
«Фонтанка» обратилась за комментарием в пресс-службу торгового центра. На момент публикации ответа от нее не поступило.
В комментариях к записи об эвакуации в «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» пишут, что «Мега Дыбенко», в отличие от «Мега Парнаса» работает в обычном режиме.