Внезапная эвакуация прервала пятничный шопинг посетителей «Мега Парнаса» под Петербургом. Не желающие мириться с тем, что придется уехать без покупок, отправились ждать открытия на улице. Те, кто решил спешно покинуть торговый центр на машине, встали в пробку.

Около двух дня 11 сентября в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» появилась запись об эвакуации посетителей и персонала «Мега Парнаса», подкрепленная фотографией покидающих торговый центр людей.