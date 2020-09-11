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11.09.2020 14:17
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Пятничный шопинг в «Мега Парнасе» прервала эвакуация. Желающие покинуть торговый центр на машине встали в пробку

Внезапная эвакуация прервала пятничный шопинг посетителей «Мега Парнаса» под Петербургом. Не желающие мириться с тем, что придется уехать без покупок, отправились ждать открытия на улице. Те, кто решил спешно покинуть торговый центр на машине, встали в пробку.

Около двух дня 11 сентября в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» появилась запись об эвакуации посетителей и персонала «Мега Парнаса», подкрепленная фотографией покидающих торговый центр людей.

Фото: читатель «Фонтанки» Виктор
Фото: читатель «Фонтанки» Виктор

Автор снимка Виктор рассказал «Фонтанке», что о необходимости выйти из здания администрация сообщила по громкоговорителю примерно в 13:30. «Всем посетителям покинуть здание торгового центра и отойти от него. Соблюдать требования по профилактике распространения коронавирусной инфекции и дистанцию 1,5 метра», — пересказал он информацию, передающуюся по динамикам. Виктор также добавил, что на выезде с парковки образовалась автомобильная пробка.

«Фонтанка» обратилась за комментарием в пресс-службу торгового центра. На момент публикации ответа от нее не поступило.

В комментариях к записи об эвакуации в «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» пишут, что «Мега Дыбенко», в отличие от «Мега Парнаса» работает в обычном режиме.

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Комментарии (1)

199046596
Допустим это не просто ложная тревога а реальная опасность, связанная с боевыми отравляющими веществами или угрозой взрыва. И эти люди, стоящие в пробке могут погибнуть. У меня просто вопрос: цель магазина просто их выгнать на улицу и не нести ответственность? Или все-таки нужно организовать мероприятия так, чтобы было реально максимально безопасно? А территория парковки при магазине-это же все равно чья то зона ответственности... Есть еще и контролирующие органы, такие как ГОЧС района, Роспотребнадзор, Роструднадзор, Прокуратура...
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