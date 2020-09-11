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11.09.2020 12:26
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Любимка покинула чат. Клава Кока и Niletto дадут совместный концерт в Петербурге

Несомненно, и Данил Прытков (Niletto), и Клавдия Высокова (Клава Кока) играючи собрали бы залы и по отдельности, но тем интереснее грядущее событие — 20 сентября в «Севкабель Порт» на одной сцене выступят две новых, но уже таких больших звезды (6+).

Фото: предоставлено организатором

Общего у обоих исполнителей довольно мало — у накачанного парня в татуировках и красивой девушки разные лейблы и разный путь к славе, но обоих объединяет внезапная популярность — Niletto разорвал чарты со своей «Любимкой», а Кока — треком «Покинула чат».

Звезды Интернета (в частности — «Тик-Тока») еще в июне объединили свои силы в совместной песне «Краш» и, видимо, решили продолжать. Петербургских поклонников (не считая тех, кто приедет в наш город ради этого концерта) у обоих артистов столько, что, скорее всего, перед сценой яблоку будет негде упасть — вопреки всем коронавирусным требованиям.

В гастрольном графике артистов больше не значится совместных концертов, и остается только гадать, почему именно Петербургу выпала такая удача — северная столица не является родиной ни для одного из музыкантов, так что, вероятно, все дело в креативности организаторов.

Как бы то ни было, поклонникам новой русской сцены не стоит упускать такой шанс. Несмотря на то, что лето давно кончилось, а концерт состоится под открытым небом, наверняка будет жарко. Самое то в разгар пасмурной осени и в преддверии холодной зимы.

Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

Фото: предоставлено организатором

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