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11.09.2020 11:33
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В Петербурге кальянным пропишут правила работы. В числе обязательного — мощные вытяжки

В Петербурге стартовала разработка законопроекта, который пропишет правила работы кальянных. На следующей неделе на обсуждении в Мариинском дворце соберутся представители отрасли и жильцы «конфликтных» домов». Об этом на заседании парламентского комитета по законодательству 11 сентября сообщил глава комитета Денис Четырбок.

«Федеральный законодатель сделал нам подарок... и предоставил возможность регионам самостоятельно регулировать вопрос организации деятельности кальянных в отдельных помещениях и на отдельных территориях», — сказал Четырбок.

Первый шаг, который планирует сделать парламент, — разграничить полномочия между Смольным и депутатами. Все, что касается нормативного регулирования, отнесут к компетенции парламента. Все сопутствующие вопросы, связанные с реализацией нормативов, предлагается закрепить за правительством.

Следующий шаг: подготовка проекта закона о регулирование деятельности кальянных в жилых домах. «Чтобы, с одной стороны, обеспечить права граждан на благоприятное проживание, с другой стороны, сделать так, чтобы те заведения, которые работают в строгом соответствии с нормативами и не причиняют вреда жильцам, смогли продолжить свою работу как субъекты экономической деятельности», — сказал глава комитета. Он добавил, что такие заведения должны быть оснащены мощными вытяжками и соответствовать противопожарным нормам и СанПиН.

На следующей неделе, 18 сентября, в рамках заседания комитета по законодательству планируется провести обсуждение инициативы с участниками рынка и жителями домов, в которых располагаются кальянные и которые неоднократно обращались в Заксобрание в связи с проблемами такого соседства.

Напомним, Госдума приняла закон, приравнивающий к табачным изделиям электронные сигареты, кальяны, вейпы и системы нагревания табака. Их объединили под понятием «никотинсодержащая продукция», на которую распространяются такие же ограничения и запреты, как на курение, продажу и рекламу сигарет. В частности, речь идёт о запрете курить в кафе и ресторанах.

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Комментарии (1)

мухомор
"На следующей недели"
--
фонтанка, вы серьёзно?
нет, ну всему же есть предел.
если у вас безграмотные журналисты, ну наймите одного толкового корректора, кто будет это править до публикации.
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