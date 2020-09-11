В Петербурге кальянным пропишут правила работы. В числе обязательного — мощные вытяжки

«Федеральный законодатель сделал нам подарок... и предоставил возможность регионам самостоятельно регулировать вопрос организации деятельности кальянных в отдельных помещениях и на отдельных территориях», — сказал Четырбок.

В Петербурге стартовала разработка законопроекта, который пропишет правила работы кальянных. На следующей неделе на обсуждении в Мариинском дворце соберутся представители отрасли и жильцы «конфликтных» домов». Об этом на заседании парламентского комитета по законодательству 11 сентября сообщил глава комитета Денис Четырбок.

Первый шаг, который планирует сделать парламент, — разграничить полномочия между Смольным и депутатами. Все, что касается нормативного регулирования, отнесут к компетенции парламента. Все сопутствующие вопросы, связанные с реализацией нормативов, предлагается закрепить за правительством.

Следующий шаг: подготовка проекта закона о регулирование деятельности кальянных в жилых домах. «Чтобы, с одной стороны, обеспечить права граждан на благоприятное проживание, с другой стороны, сделать так, чтобы те заведения, которые работают в строгом соответствии с нормативами и не причиняют вреда жильцам, смогли продолжить свою работу как субъекты экономической деятельности», — сказал глава комитета. Он добавил, что такие заведения должны быть оснащены мощными вытяжками и соответствовать противопожарным нормам и СанПиН.

На следующей неделе, 18 сентября, в рамках заседания комитета по законодательству планируется провести обсуждение инициативы с участниками рынка и жителями домов, в которых располагаются кальянные и которые неоднократно обращались в Заксобрание в связи с проблемами такого соседства.