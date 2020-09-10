AMATORY с новым вокалистом отметят в Петербурге свой почти юбилей

2007 год уже успел стать частью истории, но группы, которые тогда были в авангарде у молодежи, все еще с нами. В том числе и Amatory. Коллектив не только жив и здравствует, но и постоянно в работе. Так, прошлый год запомнился фанатам не только приходом нового вокалиста Сергея Раева, но и альбомом DOOM. Поклонники приняли новинку радушно — сообщается, что концерты Amatory осенью-2019 стали для группы самыми успешными и посещаемыми за последние годы. 20 сентября в клубе «Морзе» у музыкантов есть возможность повторить успех — все-таки за время коронавирусного застоя публика успела сильно соскучиться (16+).

Этот концерт станет не только возвращением из самоизоляции, но и праздником — Amatory отмечает 19 лет творческой деятельности, а потому со сцены прозвучат все самые значимые композиции. Кроме того, ожидаются и звездные гости — кто именно будет на петербургском концерте, неясно, но в анонсах обещают, например, Нуки из группы СЛОТ, Женка из 5diez и рэпера Грязного Рамиреса.



Amatory — рок-группа, образованная в 2001 году в Санкт-Петербурге. На настоящий момент музыканты выпустили 7 полноформатных альбомов. Наиболее известные хиты — «Дыши со мной», «Черно-белые дни», «Первый» и другие. В 2009 году Amatory получила премию «Выбор Интернета» НАШЕго Радио, а песня «Дыши со мной» стала лауреатом премии RAMP в номинации «Хит года».

