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09.09.2020 16:09
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Finnair отменил рейсы в Петербург в октябре

Финский национальный перевозчик Finnair вычеркнул Петербург из своего расписания на октябрь 2020 года. Об этом 9 сентября проинформировала пресс-служба авиакомпании.

В сообщении говорится, что «ранее опубликованная программа полётов не может быть реализована в полном объеме из-за низкого спроса», обусловленного пандемией коронавируса. Вместо примерно 200 запланированных рейсов перевозчик будет осуществлять в следующем месяце только 70 — 80. Авиакомпания будет «поддерживать важные связи Финляндии с европейскими центрами и наиболее важными пунктами назначения в Азии», особенно важными для финского бизнес-сообщества.

«Finnair будет обслуживать 42 направления в октябре, но частота рейсов будет сокращена почти на всех маршрутах. Запуск полётов, запланированный на октябрь, в такие города, как Берген, Барселона, Мадрид, Санкт-Петербург и Штутгарт, будет отложен, как и внутренние направления, Турку и Тампере», — заявили в компании.

Сейчас в системе бронирования Finnair рейсы из Петербурга в Хельсинки есть в ноябре. У «Аэрофлота» билет из Москвы до Хельсинки можно купить с 25 октября.

В августе пассажиропоток Finnair упал на 86%. Перевозчик планирует сократить около 1000 сотрудников.

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