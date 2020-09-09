Finnair отменил рейсы в Петербург в октябре

Финский национальный перевозчик Finnair вычеркнул Петербург из своего расписания на октябрь 2020 года. Об этом 9 сентября проинформировала пресс-служба авиакомпании.

В сообщении говорится, что «ранее опубликованная программа полётов не может быть реализована в полном объеме из-за низкого спроса», обусловленного пандемией коронавируса. Вместо примерно 200 запланированных рейсов перевозчик будет осуществлять в следующем месяце только 70 — 80. Авиакомпания будет «поддерживать важные связи Финляндии с европейскими центрами и наиболее важными пунктами назначения в Азии», особенно важными для финского бизнес-сообщества.