Союз журналистов России присудил премию Джулиану Ассанжу

Союз журналистов России (СЖР) 8 сентября присудил премию «Солидарность» основателю сайта WikiLeaks Джулиану Ассанжу.

«Мы не сомневались, кому вручить эту премию. Мы решили вручить ее Джулиану Ассанжу - настоящему борцу за свободу слова», — сказал председатель СЖР Владимир Соловьев на вечере, посвященному Международному дню солидарности журналистов.

Он отметил, что Ассанж свою жизнь положил «на алтарь борьбы за правду, за свободу слова».

От имени основателя WikiLeaks премию получил вице-президент Международной федерации журналистов Тимур Шафир . По телефону благодарность присутствующим выразил отец Ассанжа Джон Шиптон, рассказав о просьбе Джулиана передать полагающееся ему вознаграждение семьям погибших журналистов.

