Forbes назвал 400 богатейших жителей США

Американский финансово-экономический журнал Forbes опубликовал обновленный рейтинг 400 самых богатых людей США.

Первую строчку в списке миллиардеров занял основатель Amazon Джефф Безос. До обвала фондовых рынков на прошлой неделе его состояние оценивалось в 210 миллиардов долларов, к 8 сентября оно уменьшилось до 193,5 млрд долларов. Безос возглавляет список третий год подряд, также Forbes называет его богатейшим бизнесменом в мире.

На втором месте в топ-400 оказался сооснователь Microsoft Билл Гейтс (111 миллиардов долларов). В первую десятку вошли гендиректор Facebook Марк Цукерберг (103,8 миллиарда долларов), инвестор Уоррен Баффет (73,5 миллиарда долларов), глава Oracle Ларри Эллисон (72 миллиарда долларов), гендиректор Tesla Илон Маск (68 миллиардов), а также основатели Google Ларри Пейдж (67,5 миллиарда) и Сергей Брин (65,7 миллиарда).