Захваченные в Нигерии российские моряки, среди которых петербуржец, вылетели в РФ

Российские моряки, среди которых житель Петербурга, после освобождения из рук пиратов вылетели из Нигерии в РФ. Об этом 8 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на российское посольство.



«Моряки вылетели из Нигерии 7 сентября, сейчас они находятся в пути», — сообщил во вторник представитель посольства РФ в Нигерии.



Российские моряки, которых пираты похитили 17 июля в Гвинейском заливе с борта судна «Кюрасао трейдер», были освобождены 24 августа в Нигерии. Среди них были семеро россиян из Владивостока, Мурманска и Санкт-Петербурга. До отлета моряки находились в региональном штабе ВМС Нигерии в городе Порт-Харкорт, где прошли медосмотр перед вылетом на родину. Состояние их здоровья медики оценили как удовлетворительное.

