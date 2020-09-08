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08.09.2020 12:41
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Захваченные в Нигерии российские моряки, среди которых петербуржец, вылетели в РФ

Российские моряки, среди которых житель Петербурга, после освобождения из рук пиратов вылетели из Нигерии в РФ. Об этом 8 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на российское посольство.

«Моряки вылетели из Нигерии 7 сентября, сейчас они находятся в пути», — сообщил во вторник представитель посольства РФ в Нигерии.

Российские моряки, которых пираты похитили 17 июля в Гвинейском заливе с борта судна «Кюрасао трейдер», были освобождены 24 августа в Нигерии. Среди них были семеро россиян из Владивостока, Мурманска и Санкт-Петербурга. До отлета моряки находились в региональном штабе ВМС Нигерии в городе Порт-Харкорт, где прошли медосмотр перед вылетом на родину. Состояние их здоровья медики оценили как удовлетворительное.

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Комментарии (1)

Youngmaster
Нигерия-жуткая страна.Где заканчиваются ВМФ и полиция и начинаются пираты никто не знает.Лагос и Порт Харкорт два самых опасных порта в мире.
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