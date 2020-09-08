Тихановская в ПАСЕ призвала оказать на Лукашенко международное давление. Представитель Белоруссии напомнил ей о 300 полицейских, пострадавших во время протестов

«Моя нация, страна, народ сейчас нуждаются в помощи. Нам нужно международное давление на этот режим, на этого человека, который отчаянно цепляется за власть, который поддерживает режим, который нарушает международные нормы и права человека», — сказала Тихановская.

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала оказать на действующий политический режим и президента страны Александра Лукашенко международное давление. Об этом она заявила на Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) 8 сентября.

По ее словам, страны или стороны, которые сейчас заключают сделки с Лукашенко, делают это на свой страх и риск и не должны ждать, что граждане Белоруссии и их честно выбранные представители будут дальше поддерживать договоренности, достигнутые с незаконным режимом.



Представитель Белоруссии в ПАСЕ Андрей Савиных в ответ на выступление Тихановской заявил, что действия отдельных претендентов на пост президента Республики Беларусь были нацелены на формирование политической и социальной напряженности в обществе. По его словам, в кампании широко использовались «дезинформация, психологические приемы, манипуляции сознанием людей».



Савиных отметил, что протесты, вспыхнувшие в Минске и других городах после основного дня голосования 9 августа, носили насильственный характер, были тщательно спланированы и контролировались из-за рубежа. По его данным, в эти дни было совершено 11 наездов на сотрудников полиции с использованием автомобилей, около 300 сотрудников правоохранительных органов были госпитализированы, в том числе с переломами. У одного из пострадавших сломан позвоночник.

