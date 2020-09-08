Тихановская в ПАСЕ призвала оказать на Лукашенко международное давление. Представитель Белоруссии напомнил ей о 300 полицейских, пострадавших во время протестов
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала оказать на действующий политический режим и президента страны Александра Лукашенко международное давление. Об этом она заявила на Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) 8 сентября.
«Моя нация, страна, народ сейчас нуждаются в помощи. Нам нужно международное давление на этот режим, на этого человека, который отчаянно цепляется за власть, который поддерживает режим, который нарушает международные нормы и права человека», — сказала Тихановская.
По ее словам, страны или стороны, которые сейчас заключают сделки с Лукашенко, делают это на свой страх и риск и не должны ждать, что граждане Белоруссии и их честно выбранные представители будут дальше поддерживать договоренности, достигнутые с незаконным режимом.
Представитель Белоруссии в ПАСЕ Андрей Савиных в ответ на выступление Тихановской заявил, что действия отдельных претендентов на пост президента Республики Беларусь были нацелены на формирование политической и социальной напряженности в обществе. По его словам, в кампании широко использовались «дезинформация, психологические приемы, манипуляции сознанием людей».
Савиных отметил, что протесты, вспыхнувшие в Минске и других городах после основного дня голосования 9 августа, носили насильственный характер, были тщательно спланированы и контролировались из-за рубежа. По его данным, в эти дни было совершено 11 наездов на сотрудников полиции с использованием автомобилей, около 300 сотрудников правоохранительных органов были госпитализированы, в том числе с переломами. У одного из пострадавших сломан позвоночник.
Протесты оппозиции в Белоруссии начались 9 августа после подведения предварительных итогов выборов президента страны. По официальным данным, за первые дни митингов были задержаны более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни человек, есть погибшие.
Светлана Тихановская не признала официальные результаты выборов, в соответствии с которыми победу одержал Александр Лукашенко, и в ночь на 11 августа уехала в Литву. Там она 14 августа инициировала создание Координационного совета оппозиции, в который позже вошла ее соратница Мария Колесникова. По факту создания этого органа Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по статье о призывах к захвату власти. Позже двух членов Координационного совета, включая Колесникову, пытались выдворить из республики.