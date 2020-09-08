Минтруд предложил отдыхать в 2021 году с 1 по 10 января

Проект постановления о переносе выходных дней в 2021 году подготовил Минтруд. Проект размещен на портале правовых актов для общественного обсуждения, рассказали 8 сентября ТАСС в пресс-службе министерства.



Согласно проекту постановления, в 2021 году будут следующие дни отдыха: с 1 по 10 января, с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая, с 12 по 14 июня, с 4 по 7 ноября.

По действующему законодательству 31 декабря 2020 года является рабочим днем, а в 2021 году оно будет выходным.

