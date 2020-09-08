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08.09.2020 09:45
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Минтруд предложил отдыхать в 2021 году с 1 по 10 января

Проект постановления о переносе выходных дней в 2021 году подготовил Минтруд. Проект размещен на портале правовых актов для общественного обсуждения, рассказали 8 сентября ТАСС в пресс-службе министерства.

Согласно проекту постановления, в 2021 году будут следующие дни отдыха: с 1 по 10 января, с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая, с 12 по 14 июня, с 4 по 7 ноября.

По действующему законодательству 31 декабря 2020 года является рабочим днем, а в 2021 году оно будет выходным.

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Комментарии (4)

Sibir_5e4d67bbb7aea
а день воцарения старикашки уже не праздник?
Cashmare
не переживай, товарищ минтруд, 31 декабря и в этом году будет выходным
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