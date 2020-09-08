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08.09.2020 00:15
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В «ПСЖ» узнали о болезни Мбаппе из прессы и теперь недовольны этим

Руководство футбольного клуба «ПСЖ» узнало о болезни своего нападающего Кильяна Мбаппе, находящегося в сборной, из прессы. Об то в интервью RMC в понедельник, 7 сентября, заявил спортивный директор «ПСЖ» Леонарду.

«Я считаю абсолютно неприемлемым узнавать из прессы, что один из наших игроков сдал положительный тест на коронавирус. Никто из Федерации футбола Франции не сказал нам об этом», — заявил Леанарду.

Ранее стало известно, что Мбаппе заболел коронавирусом вскоре после приезда в расположение сборной Франции. Ранее еще четверо футболистов «ПСЖ» заболели коронавирусом — нападающие Неймар и Мауро Икарди, полузащитники Анхель Ди Мария и Леандро Паредес.

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