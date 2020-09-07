Литва опасается, что Лукашенко передаст России независимость Беларуси
Президент Беларуси Александр Лукашенко может отказаться от независимости своей страны, подписав соглашение о более глубокой интеграции с Россией, заявил 7 сентября министр иностранных дел Литвы, пишет Рейтер.
Издание утверждает , что президент России Владимир Путин в течение многих лет настаивал на создании с Беларусью единого государства и в прошлом месяце вновь высказал эту идею. А Лукашенко, который в прошлом отвергал такие шаги, столкнулся с протестами и угрозой западных санкций в связи с президентскими выборами 9 августа, которые, по словам оппонентов, были сфальсифицированы, вполне может пойти на это.
«(Россия) теперь быстро завершит то, что они не могли сделать в течение 20 лет, и это очень тревожно», - сказал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.
По его словам, процесс интеграции двух бывших советских республик «трудно остановить», добавив, что Лукашенко, который отрицает фальсификацию результатов выборов, «не имеет для этого ни моральных, ни политических оснований».