Литва опасается, что Лукашенко передаст России независимость Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко может отказаться от независимости своей страны, подписав соглашение о более глубокой интеграции с Россией, заявил 7 сентября министр иностранных дел Литвы, пишет Рейтер.



Издание утверждает , что президент России Владимир Путин в течение многих лет настаивал на создании с Беларусью единого государства и в прошлом месяце вновь высказал эту идею. А Лукашенко, который в прошлом отвергал такие шаги, столкнулся с протестами и угрозой западных санкций в связи с президентскими выборами 9 августа, которые, по словам оппонентов, были сфальсифицированы, вполне может пойти на это.