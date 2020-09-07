В Адмиралтейском районе автомобиль сбил ребёнка. Мальчик в тяжёлом состоянии

Одиннадцатилетний школьник попал под колёса автомобиля в Адмиралтейском районе Петербурга 7 сентября.

По предварительной информации УГИБДД, ДТП произошло около 18:17 у дома 24 по улице Курляндской. Ребёнок оказался на проезжей части вне зоны пешеходного перехода. Молодая женщина за рулём Volkswagen Golf среагировать на появление мальчика на дороге не успела.

В результате наезда школьник получил серьёзные травмы, его госпитализировали в тяжёлом состоянии.

По факту ДТП проводится проверка.