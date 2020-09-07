Полет «Рено» в пробку на Выборгской набережной попал на видео
Массовой аварией отметился вечер 7 сентября в Петербурге. В ней поучаствовали семь автомобилей. Одного ГАИ недосчиталась.
Авария случилась на Выборгской набережной напротив телебашни. Ехавший по встречной полосе синий «Рено» оказался в гуще событий, преодолев широкую разделительную полосу. Как ему это удалось, объясняет видеозапись.
Перед полетом «Рено» коснулся попутной машины, водитель которой, вероятно, видел последствия касания, но скорость не сбавил.
Погибших в аварии нет.