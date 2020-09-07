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07.09.2020 21:10
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Полет «Рено» в пробку на Выборгской набережной попал на видео

Массовой аварией отметился вечер 7 сентября в Петербурге. В ней поучаствовали семь автомобилей. Одного ГАИ недосчиталась.

Авария случилась на Выборгской набережной напротив телебашни. Ехавший по встречной полосе синий «Рено» оказался в гуще событий, преодолев широкую разделительную полосу. Как ему это удалось, объясняет видеозапись.

Перед полетом «Рено» коснулся попутной машины, водитель которой, вероятно, видел последствия касания, но скорость не сбавил.

Погибших в аварии нет.

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Комментарии (4)

Fjfef
Дурацкое место, два раза видел как там вылетали машины
gencon
Долгосрочный эффект тотальной коррупции и фальсификации выборов - большинство граждан в России не верят, что от их действий или бездействия может зависить судьба одного человека, семьи или целого сообщества
dragvs
Откуда столько дятлов на российских дорогах? Выехать в какой-нибудь Таиланд с их движением - вам будет тяжело найти ДТП, в России ДТП тебя найдёт само даже в пробке.
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