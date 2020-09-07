Для детей с миодистрофией Дюшенна фонд «МойМио» запустил образовательный проект

Благотворительный фонд «МойМио» дал старт образовательному проекту для детей с миодистрофией Дюшенна (МДД) и создал информационную страницу о заболевании. Начинание приурочено к Международному дню осведомлённости о МДД, который отмечается 7 сентября.



Миодистрофия Дюшенна — это редкое генетическое заболевание, которое называют генетическим убийцей мальчиков № 1 — один из 3500–5000 мальчиков рождается с МДД. Девочек болезнь поражает крайне редко — один случай на 50 миллионов рождений.



На информационной странице, созданной фондом «МойМио», оказывающим помощь детям с МДД, кратко и в доступной форме рассказывается о заболевании, а также чем и как можно помочь детям с МДД. В частности, поддержать новый проект фонда «Профессия».

