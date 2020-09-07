Дама на «Шкоде» загнала самосвал на газон на Энгельса. Жертвами пали забор и светофор
Самосвал и легковой автомобиль столкнулись днем 7 сентября в Выборгском районе Петербурга. Водитель грузовика, пытаясь уйти от столкновения, съехал с дороги на газон, но избежать ДТП не удалось.
Как сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на пересечении проспекта Энгельса с улицей Николая Рубцова столкнулись самосвал Mercedes и Skoda. По словам очевидца Дмитрия, женщина на «Шкоде» «поворачивала не по правилам» и получила удар в правый бок. «У водителя самосвала было ещё пять секунд, он ехал прямо в правом ряду в сторону КАД, женщина на «Шкоде» поворачивала с Николая Рубцова», — добавляет он.
Водитель грузовика в попытке «поменьше смять «Шкоду» съехал вправо на газон, снеся металлическое ограждение проезжей части и светофор.
По словам очевидца, в Skoda, помимо женщины-водителя, находился ребенок, но, к счастью, в аварии никто серьезно не пострадал, пишет «Мегаполис».