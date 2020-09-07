Самосвал и легковой автомобиль столкнулись днем 7 сентября в Выборгском районе Петербурга. Водитель грузовика, пытаясь уйти от столкновения, съехал с дороги на газон, но избежать ДТП не удалось.

Как сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на пересечении проспекта Энгельса с улицей Николая Рубцова столкнулись самосвал Mercedes и Skoda. По словам очевидца Дмитрия, женщина на «Шкоде» «поворачивала не по правилам» и получила удар в правый бок. «У водителя самосвала было ещё пять секунд, он ехал прямо в правом ряду в сторону КАД, женщина на «Шкоде» поворачивала с Николая Рубцова», — добавляет он.