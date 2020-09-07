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07.09.2020 15:20
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Дама на «Шкоде» загнала самосвал на газон на Энгельса. Жертвами пали забор и светофор

Самосвал и легковой автомобиль столкнулись днем 7 сентября в Выборгском районе Петербурга. Водитель грузовика, пытаясь уйти от столкновения, съехал с дороги на газон, но избежать ДТП не удалось.

Как сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на пересечении проспекта Энгельса с улицей Николая Рубцова столкнулись самосвал Mercedes и Skoda. По словам очевидца Дмитрия, женщина на «Шкоде» «поворачивала не по правилам» и получила удар в правый бок. «У водителя самосвала было ещё пять секунд, он ехал прямо в правом ряду в сторону КАД, женщина на «Шкоде» поворачивала с Николая Рубцова», — добавляет он.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

Водитель грузовика в попытке «поменьше смять «Шкоду» съехал вправо на газон, снеся металлическое ограждение проезжей части и светофор.

По словам очевидца, в Skoda, помимо женщины-водителя, находился ребенок, но, к счастью, в аварии никто серьезно не пострадал, пишет «Мегаполис».

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