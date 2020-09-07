ВЦИОМ: Жители России не хотят уезжать из страны. Заграница манит меньшинство

«Абсолютное большинство россиян (82%) не выражают желания переехать в другую страну на постоянное место жительства. Чаще перспективы переезда рассматривают для себя как неприемлемые наши сограждане старше 34 лет: 35–44 лет — 78%, 45–59 — 90%, 60 и старше — 96%. Задумываются о смене страны проживания 16% опрошенных, в том числе среди молодежи 18–24 лет — 38%», — сообщают социологи.

Среди тех, кто хотел бы уехать из России, 11% полагают, что могли бы сделать это в течение ближайшего года или двух лет, 19% предполагают осуществить такие планы в течение ближайших трех-пяти лет, 43% — еще не думали о сроках выезда.

По данным ВЦИОМ, чаще всего участники исследования связывали свое решение покинуть страну с представлениями о том, что за рубежом более высокий уровень жизни и социальной защищенности.

Опрос был проведен в середине августа этого года. Выборка составила 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.