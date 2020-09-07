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07.09.2020 12:43
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ВЦИОМ: Жители России не хотят уезжать из страны. Заграница манит меньшинство

Большинство россиян не хотят менять страну проживания, об этом 7 сентября сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Абсолютное большинство россиян (82%) не выражают желания переехать в другую страну на постоянное место жительства. Чаще перспективы переезда рассматривают для себя как неприемлемые наши сограждане старше 34 лет: 35–44 лет — 78%, 45–59 — 90%, 60 и старше — 96%. Задумываются о смене страны проживания 16% опрошенных, в том числе среди молодежи 18–24 лет — 38%», — сообщают социологи.

Среди тех, кто хотел бы уехать из России, 11% полагают, что могли бы сделать это в течение ближайшего года или двух лет, 19% предполагают осуществить такие планы в течение ближайших трех-пяти лет, 43% — еще не думали о сроках выезда.

По данным ВЦИОМ, чаще всего участники исследования связывали свое решение покинуть страну с представлениями о том, что за рубежом более высокий уровень жизни и социальной защищенности.

Опрос был проведен в середине августа этого года. Выборка составила 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (9)

Danik
Кто мог - уже уехал. Остальные повязаны кредитами и ипотеками. Ну и рабы из средней азии только что добрались до новой Родины! Достаточно оглянуться вокруг в Питере, чтобы понять, кто и куда приехал.
Маэстро
Уезжать не хотят. Хотят здесь другую страну, не такую, как сейчас.
SNOW
Заграница манит меньшинства
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