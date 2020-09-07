Погода в Санкт-Петербурге в ближайшие дни будет демонстрировать стабильность, но при этом отнимать по градусу в день.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 7 сентября, как и в предыдущие дни, переменная облачность, возможны небольшие дожди, ветер умеренный. Атмосферное давление существенно не изменится. Воздух с ночных 11-13 градусов днём прогреется до 17-19.

Это обычная для 7 сентября температура. Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в Петербурге чаще всего бывает от 8 до 19 градусов тепла, облачно с прояснениями, без осадков. Самое холодное 7 сентября зафиксировано в 1961 году, минус 1 градус, а самое жаркое – в 1999 году, плюс 26, напоминает «Яндекс».