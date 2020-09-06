Митингующие в Минске дошли до резиденции Лукашенко, но там их встретили ОМОН и колючая проволока
Тысячи протестующих в Минске дошли до Дворца Независимости — резиденции Александра Лукашенко. Как сообщает в воскресенье, 6 сентября, Tut.by, дальнейшее движение преградили омоновцы и цепь из колючей проволоки.
Отмечается, что участники акции протеста ведут себя мирно, при этом слышны лозунги «Уходи». О местоположении Лукашенко информации нет.
Ранее сообщалось, что в «Марше единства» принимают участие десятки тысяч белорусов. Сначала они дошли до площади Независимости, потом двинулись к резиденции Лукашенко.
Есть сообщения о задержанных. Правозащитный центр «Весна» сообщает, что на «Марше единства» в Минске задержаны как минимум 76 человек.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. По официальным данным, за первые дни митингов были задержаны более 6,7 тысяч человек, пострадали сотни человек, есть погибшие.
Создание Координационного совета оппозиции инициировала 14 августа Светлана Тихановская. Она не признала объявленные ЦИК результаты выборов, в соответствии с которыми победу одержал Александр Лукашенко, и в ночь на 11 августа уехала в Литву. По факту создания этого органа генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по статье о призывах к захвату власти. Члены президиума совета были вызваны в СК для дачи показаний по делу в качестве свидетелей.