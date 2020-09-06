Митингующие в Минске дошли до резиденции Лукашенко, но там их встретили ОМОН и колючая проволока

Тысячи протестующих в Минске дошли до Дворца Независимости — резиденции Александра Лукашенко. Как сообщает в воскресенье, 6 сентября, Tut.by, дальнейшее движение преградили омоновцы и цепь из колючей проволоки.



Отмечается, что участники акции протеста ведут себя мирно, при этом слышны лозунги «Уходи». О местоположении Лукашенко информации нет.

Ранее сообщалось, что в «Марше единства» принимают участие десятки тысяч белорусов. Сначала они дошли до площади Независимости, потом двинулись к резиденции Лукашенко.