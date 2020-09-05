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05.09.2020 14:47
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На юге КАД перевернулся автомобиль, рядом на асфальте человек. Растёт пробка

Пробка длиной около 3 километров образовалась днём 5 сентября на внутреннем кольце КАД в районе вантового моста из-за ДТП.

У съезда на проспект Обуховской Обороны в правом ряду опрокинулся на крышу легковой автомобиль, рядом поперёк движения стоит ещё один. «Есть пострадавшие, мужчина лежит на асфальте за машиной», - сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

«Я это всё видела, передо мной всё было, до сих пор трясет всю. Трое человек: мужчина, женщина и ребёнок, это ужас», - рассказывает в комментариях Милена.

По данным «Яндекс.Карт», образовался затор длиной около 2,8 километра. Помимо ДТП движение там затрудняют дорожные работы. Пробка образовалась на внутреннем кольце и перед Пулковским шоссе, где тоже идёт ремонт с закрытием полос.

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Комментарии (1)

Blablabla
Пулково рядом, чёткие пацаны на посадку заходят....А если серъёзно, пора конфисковывать транспортные средства за превышение скоростного режима.
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