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04.09.2020 23:55
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Восемь "Су" подняли на перехват трёх ракетоносцев ВВС США над Чёрным морем

Восемь российских истребителей - по четыре -Су-27 и Су-30 - были подняты на перехват американских стратегических бомбардировщиков B-52H, которые приближались к южным границам России, сообщили российские военные.

По данным Национального центра управления обороной РФ, на перехват американских "стратегов" над акваториями Черного и Азовского морей были подняты по четыре истребителя Су-27 и Су-30. Нарушения российской границы допущено не было.

В сообщении отмечается, что полеты российской авиации выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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