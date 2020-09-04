В Москве за сутки умерли 11 зараженных COVID-19

Количество смертей из-за COVID-19 в Москве выросло за сутки 4 сентября на 11, сообщил столичный оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Москве скончались 11 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.

Всего в столице умерли 4 878 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

Петербург уже несколько дней подряд остаётся лидером остаётся лидером антирейтинга смертей от новой инфекции - на утро 4 сентября в городе официально подтвердили 20 смертей от COVID-19.