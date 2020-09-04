Дагестанского депутата оштрафовали на 120 тысяч за избиение пойманного орла. Он также оплатит установку щитов против жестокого обращения с животными

«Курахский районный суд назначил судебный штраф в размере 120 тыс. рублей местному жителю, совершившему преступления, предусмотренные п.п. «б» и «г» ч. 2 ст. 245 (жестокое обращение с животным) и п. «в» ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота)», — сообщает 4 сентября прокуратура республики на своем сайте.

Дагестанский суд вынес решение о делу о жестоком обращении с животным, которое было возбуждено после появления в Сети видео, на котором житель Курахского района республики ударил пойманного орла, а затем дает бить птицу своему сыну.

Суд также обратил внимание на то, что мужчина поймал беркута в капкан, а затем «в целях причинения боли и страданий нанес удар металлическим куском трубы».

Охотник свою вину признал и пообещал, что из своих средств профинансирует установку щитов, предупреждающих о недопустимости жестокого обращения с животными.



«Интерфакс» уточняет, что нарушителем оказался депутат местного собрания.



В интернете было опубликовано видео, на котором мужчина поймал редкую птицу в капкан. Он бьет ее по голове трубой, а затем просит то же самое сделать своего сына. МВД республики чуть позже нашло нарушителя, а видео с его объяснениями было выложено в instagram ведомства.



На нем 49-летний житель селения Икра сообщил, что у него не было злого умысла. Капкан он поставил, чтобы спасти кур. С сыном он попытался «приглушить» орла, чтобы вытащить его.