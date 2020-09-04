Скончался оператор «Приключений Шерлока Холмса» и «Окна в Париж»

Скончался оператор «Ленфильма» Анатолий Лапшов — о том, что его не стало 3 сентября, сообщили на киностудии. Коллеги отзывались о нем как об одном из «прекраснейших операторов серебряного века «Ленфильма» и вспоминали как «революционера, требовавшего качества».

Среди фильмов, которые он снимал, — «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (совместно с Юрием Векслером), «Праздник Нептуна», «Единожды солгав», «Господин оформитель», «Фонтан», «Окно в Париж» и другие.