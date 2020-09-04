Петербургский шестиклассник растрогал и вдохновил организаторов акции #ЧистыеЧелленджи — теперь у школьников свой экотурнир

Акция, организаторами которой стали экологические проекты «Чистые игры» и «РазДельный сбор», а также и комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, проводилась с 1 по 29 августа. В ней приняло участие более 800 петербуржцев. Они выполняли креативные задания про осознанное потребление, повторное использование вещей и переработку отходов, а результаты публиковали в соцсетях. Все 13 заданий выполнили 17 участников. Одним из победителей стал Максим.

Петербургский шестиклассник Максим Смирных стал вдохновителем экологической акции для школьников — он наравне со взрослыми принял участие в онлайн-марафоне #ЧистыеЧелленджи, заняв в турнире второе место.

«Дома у меня есть своя экостанция. Её я сделал ещё в прошлом году из коробок, подписал названия: бумага, картон, пленка, металл и пластик. А бутылки и тетра-пак я собираю в отдельные сумки. Макулатуру и крышечки я сдаю в школе. Раньше я относил сортированный мусор в контейнеры у гипермаркета, но в пандемию коронавируса контейнеры убрали, сейчас там их нет. Пластиковые бутылки и пленку сдаю в ближайший специальный контейнер. Остальное пока собираю в коробки», — написал на своей странице «ВКонтакте» Максим.



«Пример Максима растрогал и вдохновил нас продлить нашу акцию до 21 сентября», — сказал Дмитрий Иоффе, лидер организации «Чистые Игры».



Второй этап челленджей уже стартовал. Подключиться к нему может любой школьник или учащийся колледжа старше 14 лет. Для этого нужно подписаться на уведомления официальной группы акции: участники получают задания, выполняют и публикуют результаты в соцсетях с хештегом #чистыечелленджи_в_школе. Победителей ждут призы.