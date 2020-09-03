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03.09.2020 23:17
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В Москве за сутки умерли десять пациентов с коронавирусом

За сутки 3 сентября в Москве скончались еще 10 пациентов с коронавирусом и общее число умерших от COVID-19 в столице страны достигло 4867, следует из данных городского оперативного штаба.

"В Москве скончались 10 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.

Днем ранее сообщалось о 13 умерших. Петербург по суточной смертности от коронавируса остаётся на первом месте в стране - к утру 3 сентября подтвердили ещё 22 смерти, связанных с инфекцией.

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