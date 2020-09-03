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03.09.2020 12:02
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Коронавирус отправил по домам классы и целые школы на Урале

Пациентов с подозрением на COVID-19 выявили в четырех образовательных учреждениях в Екатеринбурге всего за первые три учебных дня.

Как пишет 3 сентября E1.RU, подозрения на инфекцию выявлены в школах №16, №179 и №120 и №148. Последнюю по предписанию Роспотребнадзора закрыли на карантин на 14 дней. Детей отправили на дистанционное обучение. В других пока ограничились отдельными классами.

Напомним, что и в Петербурге в случае заражения коронавирусом одного из учеников на карантин отправят всех его одноклассников. Если вы узнали о заражении в школе или массовом переходе на дистанционное обучение, рассказывайте нам на mail@fontanka.ru.

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Комментарии (1)

Ma-260802031
Все-таки интересно - это идиотизм или намеренное вредительство? Давайте еще на герпес или вирус папилломы всех проверять.
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