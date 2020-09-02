Солист первого состава «Ласковый май» Александр Прико скончался 2 сентября. Об этом сообщили в Instagram продюсер коллектива Андрей Разин и бывший фронтмен группы Юрий Шатунов.
«Сегодня ушел из жизни Саша Прико. Для всех музыкантов группы «Ласковый май» это — большая потеря», — пишет Разин. «Я потрясен печальным известием и искренне скорблю, — признаётся Шатунов. — Светлая память».
После «Ласкового мая» и менее удачного проекта под названием «Мама» Александр Прико переехал в Москву, а затем в Петербург, где, по словам Андрея Разина, «создал хорошую семью», и в последнее время Разин и Прико много общались.
В начале августа стало известно, что музыкант попал в больницу Святого Георгия в Петербурге. «Мы с его супругой Леной делали всё возможное, чтобы спасти Сашу, но рак не позволил нам этого сделать. Я, со своей стороны, сделаю все возможное, чтобы достойно похоронить Сашу. О месте и времени прощания с Сашей Прико мы сообщим дополнительно», — обещает Андрей Разин.