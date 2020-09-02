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02.09.2020 20:44
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Солист группы «Ласковый май» Александр Прико умер в Петербурге

Солист первого состава «Ласковый май» Александр Прико скончался 2 сентября. Об этом сообщили в Instagram продюсер коллектива Андрей Разин и бывший фронтмен группы Юрий Шатунов.

«Сегодня ушел из жизни Саша Прико. Для всех музыкантов группы «Ласковый май» это — большая потеря», — пишет Разин. «Я потрясен печальным известием и искренне скорблю, — признаётся Шатунов. — Светлая память».

Скриншот из&nbsp;<a href="https://www.instagram.com/yuriy_shatunov/" class="_">www.instagram.com/yuriy_shatunov</a>
Скриншот из www.instagram.com/yuriy_shatunov

После «Ласкового мая» и менее удачного проекта под названием «Мама» Александр Прико переехал в Москву, а затем в Петербург, где, по словам Андрея Разина, «создал хорошую семью», и в последнее время Разин и Прико много общались.

В начале августа стало известно, что музыкант попал в больницу Святого Георгия в Петербурге. «Мы с его супругой Леной делали всё возможное, чтобы спасти Сашу, но рак не позволил нам этого сделать. Я, со своей стороны, сделаю все возможное, чтобы достойно похоронить Сашу. О месте и времени прощания с Сашей Прико мы сообщим дополнительно», — обещает Андрей Разин.

Скриншот из&nbsp;<a href="https://www.instagram.com/yuriy_shatunov/" class="_">www.instagram.com/yuriy_shatunov</a>
Скриншот из www.instagram.com/yuriy_shatunov

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Комментарии (1)

sektor7
Спасибо за творчество!
Прощайте.
Идите с Богом!
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