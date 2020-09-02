Роспотребнадзор нашел в рыбной лавке в Купчино вредных членистоногих и ворчащий холодильник. Магазин съехал, но это не помогло

Она арендовала под рыбный магазин помещение на Будапештской, 37, которое было переделано из квартиры на первом этаже. Инспекция Роспотребнадзора нагрянула туда вечером 18 августа. Основным нарушением стало холодильное оборудование, шумевшее на 1 дБ громче дозволенных для жилых домов 30 дБ. По уровню слышимости это шёпот, переходящий в приглушённый разговор.

Кроме того, инспекторы указали на проблемы с вытяжкой, бонусом заметили «вредных членистоногих» и не смогли получить документы, чтобы узнать, когда в рыбном магазине последний раз травили тараканов.



Предпринимательница признала, что холодильники могли мешать жильцам, однако в вопросе насекомых проявила категоричность: рядом с рыбой не ползали. В суде она уточнила, что лавка уже успела съехать с Будапештской. От штрафа это не спасло. Суд наказал её на две тысячи рублей. Это максимальный для предпринимателей штраф по статье 6.4 КоАП.

