Богатырский до середины октября ограничит ремонт дороги, Соляной переулок — тротуаров
Ремонтные работы с начала сентября внесут изменения в схему движения транспорта в Приморском районе и в центре Петербурга. До октября там будут приводить в порядок проезжую часть и тротуары.
Как сообщает 2 сентября пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, с 3 сентября по 10 октября ограничивается движение транспорта по Богатырскому проспекту от Байконурской улицы до Гаккелевской улицы, а также закрывается проезд по Туполевской улице у пересечения с Богатырским.
С 3 по 15 сентября перекроют движение по Байконурской улице у пересечения с Богатырским, после чего до 6 октября движение на перекрестке будет ограничено.
ООО СК «Орион плюс» продолжает реконструкцию дороги на Богатырском проспекте.
С 5 сентября по 4 октября из-за ремонта тротуаров будет ограничено движение по Соляному переулку от Гангутской улицы до улицы Чайковского, включая перекресток с улицей Оружейника Фёдорова. Работы выполнит АНП «Объединение «ДОРМОСТ».