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02.09.2020 11:45
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Богатырский до середины октября ограничит ремонт дороги, Соляной переулок — тротуаров

Ремонтные работы с начала сентября внесут изменения в схему движения транспорта в Приморском районе и в центре Петербурга. До октября там будут приводить в порядок проезжую часть и тротуары.

Как сообщает 2 сентября пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, с 3 сентября по 10 октября ограничивается движение транспорта по Богатырскому проспекту от Байконурской улицы до Гаккелевской улицы, а также закрывается проезд по Туполевской улице у пересечения с Богатырским.

С 3 по 15 сентября перекроют движение по Байконурской улице у пересечения с Богатырским, после чего до 6 октября движение на перекрестке будет ограничено.

ООО СК «Орион плюс» продолжает реконструкцию дороги на Богатырском проспекте.

Фото: ГАТИ Петербурга

С 5 сентября по 4 октября из-за ремонта тротуаров будет ограничено движение по Соляному переулку от Гангутской улицы до улицы Чайковского, включая перекресток с улицей Оружейника Фёдорова. Работы выполнит АНП «Объединение «ДОРМОСТ».

Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга

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Комментарии (2)

***_555
Достойно встретим 10-летний юбилей реконструкции километрового участка Богатырского проспекта! Вперёд, к новым славным победам эпохи ВВП!
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