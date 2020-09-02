Ремонтные работы с начала сентября внесут изменения в схему движения транспорта в Приморском районе и в центре Петербурга. До октября там будут приводить в порядок проезжую часть и тротуары.



Как сообщает 2 сентября пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, с 3 сентября по 10 октября ограничивается движение транспорта по Богатырскому проспекту от Байконурской улицы до Гаккелевской улицы, а также закрывается проезд по Туполевской улице у пересечения с Богатырским.