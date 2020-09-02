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02.09.2020 00:08
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На Дороге жизни сбили лося. Вокруг него толпа, водителя не видно

Лося сбили на Рябовском шоссе под Петербургом вечером 1 сентября. Кроме животного и сочувствующих водителей, на трассе никого не видно.

Фото с места ДТП в соцсетях опубликовали очевидцы. По их словам, животное лежит на трассе у поста ДПС на выезде из города. Судя по кадрам и комментариям, водителя на месте нет. Один из комментаторов отметил, что вокруг животного собралась толпа, вероятнее всего, лось не выжил.

В отделе пропаганды УГИБДД отметили, что к полуночи сообщений о пострадавших к ним не поступало, как и информации о самом ДТП.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

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Комментарии (2)

261899621
очень жалко лося. надеюсь, начнут, как обещано, строить переходы для диких животных.
BSB888
Жалко, беднягу лося.
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