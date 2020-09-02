Лося сбили на Рябовском шоссе под Петербургом вечером 1 сентября. Кроме животного и сочувствующих водителей, на трассе никого не видно.



Фото с места ДТП в соцсетях опубликовали очевидцы. По их словам, животное лежит на трассе у поста ДПС на выезде из города. Судя по кадрам и комментариям, водителя на месте нет. Один из комментаторов отметил, что вокруг животного собралась толпа, вероятнее всего, лось не выжил.