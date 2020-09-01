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01.09.2020 21:27
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16-летняя мать младенца, умершего под Выборгом, стала фигурантом дела об убийстве. Девочка задохнулась

Причиной смерти семимесячного ребенка в поселке Советский Выборгского района Ленобласти следствие назвало механическую асфиксию, то есть удушение. В отношении матери возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего.

Как сообщает Следственный комитет Ленинградской области 1 сентября, 16-летняя мать утверждает, что уложила дочь спать днем 30 августа, но через некоторое время обнаружилось, что ребенок не дышит. Врачам оставалось только констатировать смерть младенца. В версию о насморке и случайной смерти следствие, судя по возбуждению уголовного дела, не поверило.

Подросток проходит одновременно подозреваемой по статье об убийстве и потерпевший по делу в отношении отца ребенка. На момент зачатия девушке не было 16 лет, это стало поводом для производства по статье «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Семья состояла на учете как неблагополучная.

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Комментарии (3)

Бонвиван
Почему эта девочка обвиняемая? Она жертва... Младенец на небесах, а ей еще жить и жить - не обвинять нужно, а помогать!
hal9000
Она еще в куклы играет ..какая она мать?!
-4°
Стабильность, чо!
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