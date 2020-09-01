16-летняя мать младенца, умершего под Выборгом, стала фигурантом дела об убийстве. Девочка задохнулась

Причиной смерти семимесячного ребенка в поселке Советский Выборгского района Ленобласти следствие назвало механическую асфиксию, то есть удушение. В отношении матери возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего.



Как сообщает Следственный комитет Ленинградской области 1 сентября, 16-летняя мать утверждает, что уложила дочь спать днем 30 августа, но через некоторое время обнаружилось, что ребенок не дышит. Врачам оставалось только констатировать смерть младенца. В версию о насморке и случайной смерти следствие, судя по возбуждению уголовного дела, не поверило.

