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01.09.2020 16:49
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За добытые в драке с прохожим на Петроградской телефон и кроссовки подросток на четыре года уедет в колонию

Молчаливый суд над подростком закончился приговором за разбой с причинением вреда здоровью. Пьяный юноша с другом напал на прохожего, но вину не признал.

О приговоре 1 сентября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Установлено, что 20 января этого года осужденный вместе с приятелем выпили и решили отобрать у прохожего рюкзак. Как ранее писала «Фонтанка», в больнице после встречи с юношами на Малом проспекте Петроградской стороны оказался 26-летний петербуржец, у него отобрали телефон примерно за 7 тысяч рублей и коробку с кроссовками Columbia. Осужденный дважды ударил потерпевшего ножом, в руку и поясницу, его приятель вооружился бутылкой и бил ею потерпевшего по голове.

Суд решил, что молодому человеку место в воспитательной колонии, там он должен провести четыре года. Он не признал вину, утверждает, что никого не бил и ничего не отбирал. На этом его показания закончились, молодой человек воспользовался конституционным правом хранить молчание.

Подельник приговоренного признан нездоровым и будет принудительно лечиться.

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Комментарии (2)

Zloi_prohozhiy
место этому би?мусору не в воспитательной колонии, а в самой что ни на есть строгого режима. Там потерпевший в тяжелом состоянии в больницу попал.
8967
Оговорили ребят, а ограбили прохожего, как обычно, менты.
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