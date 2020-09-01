За добытые в драке с прохожим на Петроградской телефон и кроссовки подросток на четыре года уедет в колонию
Молчаливый суд над подростком закончился приговором за разбой с причинением вреда здоровью. Пьяный юноша с другом напал на прохожего, но вину не признал.
О приговоре 1 сентября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Установлено, что 20 января этого года осужденный вместе с приятелем выпили и решили отобрать у прохожего рюкзак. Как ранее писала «Фонтанка», в больнице после встречи с юношами на Малом проспекте Петроградской стороны оказался 26-летний петербуржец, у него отобрали телефон примерно за 7 тысяч рублей и коробку с кроссовками Columbia. Осужденный дважды ударил потерпевшего ножом, в руку и поясницу, его приятель вооружился бутылкой и бил ею потерпевшего по голове.
Суд решил, что молодому человеку место в воспитательной колонии, там он должен провести четыре года. Он не признал вину, утверждает, что никого не бил и ничего не отбирал. На этом его показания закончились, молодой человек воспользовался конституционным правом хранить молчание.
Подельник приговоренного признан нездоровым и будет принудительно лечиться.