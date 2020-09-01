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01.09.2020 15:49
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Минобороны показало, как в петербургских военных вузах с обеззараживателем готовились встречать курсантов

Западный военный округ продемонстрировал подготовку к началу учебного года в военных вузах Петербурга. С дезинфицирующим раствором химики общевойсковой армии обошли с десяток заведений.

Как сообщили в пресс-службе ЗВО, к 1 сентября обеззараживателем омыли в общей сложности порядка 120 квадратных метров. Под струю раствора попали фасады институтов, тренажёры, плац и гранитные маршалы.

пресс-служба ЗВО

Дезинфекции подверглись не только подступы к зданиям, но и внутренние помещения. Подразделения радиационной, химической и биологической защиты провели спецобработку учебных корпусов, лестниц и спальных расположений казарм. Для борьбы с коронавирусом задействовали более сотни военнослужащих и свыше десяти авторазливочных станций АРС-14КМ и войсковых комплектов ДКВ-1К.

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