Минобороны показало, как в петербургских военных вузах с обеззараживателем готовились встречать курсантов
Западный военный округ продемонстрировал подготовку к началу учебного года в военных вузах Петербурга. С дезинфицирующим раствором химики общевойсковой армии обошли с десяток заведений.
Как сообщили в пресс-службе ЗВО, к 1 сентября обеззараживателем омыли в общей сложности порядка 120 квадратных метров. Под струю раствора попали фасады институтов, тренажёры, плац и гранитные маршалы.
пресс-служба ЗВО
Дезинфекции подверглись не только подступы к зданиям, но и внутренние помещения. Подразделения радиационной, химической и биологической защиты провели спецобработку учебных корпусов, лестниц и спальных расположений казарм. Для борьбы с коронавирусом задействовали более сотни военнослужащих и свыше десяти авторазливочных станций АРС-14КМ и войсковых комплектов ДКВ-1К.