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31.08.2020 22:22
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«Инфинити» и «Тойота» превратились в груду железа после ДТП на Обводном канале. Водителей спасли подушки безопасности

Жесткое ДТП на мокрой трассе произошло вечером 31 августа во Фрунзенском районе Петербурга. В больнице — двое пострадавших, в районе аварии — пробка.

Как стало известно «Фонтанке», у дома № 60 на набережной Обводного канала столкнулись «Инфинити» и «Тойота». Судя по фотографиям, которые поступили в редакцию, удар пришёлся на переднюю часть машин, что позволяет предположить, что они столкнулись лоб в лоб. В результате аварии автомобили превратились в груду железа.

По предварительной информации, медицинская помощь понадобилась обоим водителям: 33-летнему мужчине, который сидел за рулем «Инфинити», и 54-летней женщине из «Тойоты». У первого закрытая травма грудной клетки, у второй — перелом ключицы. Избежать более серьёзных ранений помогли сработавшие в момент ДТП подушки безопасности. Пострадавших везут в Мариинскую больницу.

Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»

По данным «Фонтанки», очевидцы утверждают, что водитель «Инфинити» превысил скорость на мокрой трассе и его, возможно, занесло. В отдел пропаганды ГИБДД по Петербургу и Ленобласти информация о случившемся пока не поступала.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», от места аварии вдоль набережной Обводного канала образовался небольшой транспортный затор.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (8)

jump
как хорошо !!! просто замечательно!
USSR_forever
пора на каждый перекресток по светофору и 2-3 лежачих полицейских - один перед переездом, второй после, третий через 1 км... хотя лучше всего транспорт в городе запретить, пусть социальный поддерживают или на велики пересаживаются - пора позаботиться об экологии...
perfect
Да стопудово там инфинити несся - там очень крутой поворот - изгиб обводного, но там же и выезд из ашана, где принудиловка направо, а мноооогим надо налево, они выезжают прямо и разворачиваются. вот там то инфинити по ходу тойоту то и поймал
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