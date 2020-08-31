«Инфинити» и «Тойота» превратились в груду железа после ДТП на Обводном канале. Водителей спасли подушки безопасности
Жесткое ДТП на мокрой трассе произошло вечером 31 августа во Фрунзенском районе Петербурга. В больнице — двое пострадавших, в районе аварии — пробка.
Как стало известно «Фонтанке», у дома № 60 на набережной Обводного канала столкнулись «Инфинити» и «Тойота». Судя по фотографиям, которые поступили в редакцию, удар пришёлся на переднюю часть машин, что позволяет предположить, что они столкнулись лоб в лоб. В результате аварии автомобили превратились в груду железа.
По предварительной информации, медицинская помощь понадобилась обоим водителям: 33-летнему мужчине, который сидел за рулем «Инфинити», и 54-летней женщине из «Тойоты». У первого закрытая травма грудной клетки, у второй — перелом ключицы. Избежать более серьёзных ранений помогли сработавшие в момент ДТП подушки безопасности. Пострадавших везут в Мариинскую больницу.
По данным «Фонтанки», очевидцы утверждают, что водитель «Инфинити» превысил скорость на мокрой трассе и его, возможно, занесло. В отдел пропаганды ГИБДД по Петербургу и Ленобласти информация о случившемся пока не поступала.
Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», от места аварии вдоль набережной Обводного канала образовался небольшой транспортный затор.